Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 4 milyar 586 milyon 923 bin TL’lik bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye devam ediyor.

Komite, Bakanlığa bağlı 426 milyon 195 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) bütçesinin, Bakanlık bütçesiyle birlikte görüşülmesi ve oylanmasına karar verdi.

- Arıklı

CTP Milletvekili Filiz Besim’in uyuşturucu testleri ve trafik eğitimlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uyuşturucu konusunda hassas olduklarını ancak bu alanda Bakanlığın yetkisi bulunmadığını, konunun Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, iki sınav merkezinin tamamlandığını, eğitim kitabının mevcut olduğunu ancak sürekli güncellendiğini aktardı. Aydın ayrıca, personel eksikliğini gidermek için kadroların artırıldığını, mühendislik pozisyonu açıldığını ve 8 yeni eğitmen alım sürecinin başlatıldığını ifade etti.

- Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat, trafikteki araç sayısına ilişkin soru yöneltti. Soruyu yanıtlayan Bakan Arıklı, 479 bin kayıtlı araç bulunduğunu, bunların yaklaşık 300 bininin sigorta ve seyrüseferinin aktif olduğunu söyledi. Arıklı ayrıca, son 9 ayda 27 bin 31 aracın yeni plaka aldığını açıkladı.

- Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, trafik yoğunluğunu azaltacak altyapı yatırımları için şu anda hazır bir kaynak bulunmadığını, ancak karayolları altyapısı ve trafiği rahatlatacak projelerin 2026 Türkiye–KKTC Mali İş Birliği Protokolü’ne eklenebileceğini belirtti.

Bakan Arıklı, konunun Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını söyledi. Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da özellikle Lefkoşa çıkışındaki kavşaklara yönelik iyileştirme projesi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi bölgesini kapsayan yol projesinin hazır olduğunu, yalnızca finansman gerektiğini ayrıca alternatif yol projelerinin hazırlanarak 2026 bütçesinde ihaleye çıkarılacağını kaydetti.

- Canaltay

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, yol kenarlarına galeri izinleri verilmesinin doğru bir uygulama olup olmadığını sorgulayarak uyarılarda bulundu. Karayolları Dairesi Müdürü Kafaoğlu ise, bu izinlere karşı mücadele verdiğini ancak yeterli destek alamadığını söyledi.

- Derya

Toplantıda söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, reklam tabelalarıyla ilgili yetki karmaşası bulunduğunu belirterek AB standartlarına uymayan tabelalar konusunda hem reklam şirketlerinin hem de belediyelerin itiraz ettiğini söyledi.

Bakanlığın bu konuda genelge yayımlayabileceğini veya mevzuat düzenleyebileceğini ifade eden Derya, ortaya çıkan görüntünün çevre kirliliğine dönüştüğünü belirterek, “Gördükçe utanıyorum” dedi.

Derya ayrıca, Ercan Havalimanı’ndaki ücretler konusunda eleştirilerde bulunarak havalimanının bir devlet havalimanı olduğunu hatırlattı ve bu konuda bir adım atılıp atılmayacağını sordu. Güney Kıbrıs’taki kamu taşımacılığı örneklerini paylaşan Derya, KKTC’de toplu taşımanın etkin yapılmadığını ifade etti.

Hız düşürmek amacıyla yollara konulan yol yükseltilerinin fizibilite çalışması olup olmadığını da soran Derya, bu uygulamalara ilişkin izinlerin kim tarafından verildiğini sordu.

Kafaoğlu ise kasislerle ilgili standartları bulunduğunu ancak belediye sınırları içindeki uygulamalara müdahale edemediklerini söyledi.

- Arıklı

Soruların ardından yeniden söz alan Bakan Arıklı, Kuzey Çevre Yolu’nun düzenlenmesi gerektiğini ancak bütçe yetersizliği nedeniyle birçok noktada sponsor desteğine başvurduklarını, standartlar belirlenerek kurumların yol aydınlatma çalışmalarını üstlendiğini ve yapılan düzenlemelere kendi isimlerini verdiğini aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise, bu uygulamanın süresini sordu.

Ercan Havalimanı’yla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arıklı, ücretlere yönelik şikâyetler bulunduğunu, park ücretlerini örnek göstererek ödenen tutarların yarısından fazlasının devlete aktarıldığını söyledi.

Aydınlatma eksikliği konusunda ise malzeme desteği sağlandığını belirten Arıklı, toplu taşımada ise belirli bir aşamaya geldiklerini ve uygulama noktasına yaklaşıldığını vurgulayarak trafik yoğunluğunu azaltmanın en etkili yöntemlerinden birinin toplu taşıma olduğunu ifade etti.

- Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ise, komitede söz alarak mevcut taksicileri de kapsayacak şekilde “Uber” benzeri bir uygulamanın önünde yasal engel olup olmadığını sordu.

Bakan Arıklı ise göreve geldiği ilk günlerde bu yönde bir adım attıklarını ancak gelen itirazlar nedeniyle projenin ilerlemediğini söyledi.

Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner ise, yurt dışından gelen paketlerin Türkiye üzerinden geri gönderildiğini hatırlatarak, geçen yıl yapılan görüşmelerde çözüm önerileri ortaya konduğunu ve bu konuda bir adım atılıp atılmadığını sordu.

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender de, Türkiye PTT ile görüşüldüğünü, destek talep ettiklerini ancak PTT’den “yapılması mümkün değil” yanıtı aldıklarını ifade etti. İskender, Şahiner’in önerisi üzerine bu konuda Ticaret Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılabileceğini de söyledi.

Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’ne ilişkin bilgi talep eden Şahiner’in sorusunu yanıtlayan Bakan Erhan Arıklı, bilirkişilerle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

– Meteoroloji radarı ve Dağ yolu projesi

Yeniden söz alan Salahi Şahiner, geçtiğimiz yıl ülkeye kazandırılacağı açıklanan meteoroloji radarının durumunu sorarak radarın temin edilip edilmediğini gündeme getirdi. Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ise, radar sistemiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Komitede ayrıca taş ocaklarıyla ilgili konular da ele alındı.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, trafik ve yol güvenliğinde ciddi bir vizyon eksikliği bulunduğunu belirterek bunun için kapsamlı bir vizyon çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi.

KKTC’de atılan adımların “günübirlik” nitelikte olduğunu dile getiren Özuslu, Dağ Yolu projesinin bir kopyasının kendisine verilmesini talep etti.

Proje ile ilgili çok sayıda haber ve söylemin bulunduğunu ifade eden Özuslu, projenin finansmanına ilişkin sorular da yöneltti. Özuslu, proje kendilerine sunulmazsa “bu projenin aslında olmadığı kanaatine varacağını” söyledi.

Bakanlığın teşkilat şemalarıyla ilgili de konuşan Özuslu, teknik dairelerin “altının boş bırakılmasını” eleştirerek, “Maliyeden para mı alamıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Özuslu’nun sorularını yanıtlayan Bakan Erhan Arıklı, teknik eleman eksikliğinin kabul edilebilir olmadığını belirterek, bu konuda Kamu Hizmetleri Komisyonu ile yaşanan süreçten kaynaklanan sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu da, Dağ Yolu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nde hazırlanmış bir proje bulunduğunu söyleyerek proje sürecine ilişkin bilgi verdi.