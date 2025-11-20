Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, örgütlü oldukları kurumlara yönelik saha ziyaretleri kapsamında, Çatalköy-Esentepe Belediyesi'ne bağlı Esentepe Şubesi'ni ziyaret etti.

Kamu-İş basın bürosundan verilen bilgiye göre, üyelerle bir araya gelen Serdaroğlu, sendikanın mevcut çalışmalarını aktarırken, konuşmasının ana odağını "emekçilerin hakları için aralıksız mücadele" taahhüdü oluşturdu.

-Sendika çalışmaları ve saha ziyaretleri devam ediyor

Başkan Serdaroğlu, Esentepe Şubesi'ndeki buluşmada, federasyon ve sendikanın güncel faaliyetlerine dair detaylı bilgi verdi.

Sendikanın toplu iş sözleşmesi süreçleri, yasal düzenlemelerle ilgili girişimleri ve sosyal projeleri hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Serdaroğlu, bu tür saha ziyaretlerinin sendikal çalışmaların önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Sendikamızın gücü, örgütlü olduğu her bir işyerindeki üyelerimizden aldığımız destek ve geri bildirimle artmaktadır. Bu ziyaretler, üyelerimizle doğrudan temas kurarak hem onların sorunlarını dinlemek hem de sendika olarak attığımız adımları ilk elden aktarmak için hayati öneme sahiptir" dedi.

-Emekçilerin talepleri dinlendi; mücadele sözü verildi

Ziyaret sırasında Başkan Serdaroğlu, belediye emekçilerinin karşılaştığı sorunları, beklentilerini ve taleplerini dinledi. Özellikle güncel ekonomik koşullar altında iş güvencesi, ücret iyileştirmeleri ve çalışma şartlarının geliştirilmesi gibi konuların ön plana çıktı.

Konuşmasında bu taleplere değinen Serdaroğlu, "Emekçilerimizin sesine kulak vermek, sendikamızın varlık sebebidir. Buradaki her bir üyemizin hakkını korumak ve geliştirmek için verdiğimiz mücadele kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu "Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş olarak her zaman olduğu gibi, emekçilerin hakları için mücadele etmeyi en öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Hiçbir üyemizin hak kaybına uğramasına izin vermeyeceğiz ve daha iyi çalışma koşulları için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.