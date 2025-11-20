Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), akaryakıta yapılan zammı eleştirerek, hükümetin, zamlarla bütçe açığını halkın sırtından kapatmaya çalıştığını savundu.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle beli bükülen insanların günden güne açlığa sürüklendiğini, üç hafta önce tüp gaza ve akaryakıta yüklü miktarda zam yapan hükümetin bugün yeniden tüm akaryakıt ürünlerine zam yaptığına işaret etti.

Bengihan açıklamasına şöyle devam etti;

“Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yüzlerce yandaş istihdamı yapan, devletin parasını bol keseden harcayan hükümet, seçim geçer geçmez zam furyasını başlatmıştır. Çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler yüksek ev kirası, çocuklarının eğitim, sağlık, ulaşım masraflarını karşılamak, sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çırpınırken, hükümet alım gücünü koruyucu tedbirler alması gerekirken maalesef her yeni gün geçen günü aratır olmuştur.

UBP-DP-YDP Hükümeti, halkımızın sabrını zorlamaktadır. Tek çare halkımızın UBP-DP-YDP Hükümetini yarattıkları enkazla birlikte tarihin çöplüğüne göndermesidir.”