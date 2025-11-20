Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Şehit Tuncer İlkokulu ve 9 Eylül İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Erhürman’a Şehit Tuncer İlkokulu’ndan bir öğrencinin hazırladığı Çocuk Hakları Kitabı takdim edildi.

Öğrencilerle çocuk hakları üzerine sohbet eden Cumhurbaşkanı Erhürman, çocukların önerilerini ve hayallerini dinleyerek, okullardaki faaliyetler hakkında bilgi de aldı.

Kabulde, çocuk haklarıyla ilgili slogan üreten öğrencilerin oluşturduğu, slogan panosu da Cumhurbaşkanı’na takdim edildi.

-Işıman

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Özle Işıman, kabulde yaptığı konuşmada, Şehit Tuncer İlkokulu Çocuk Kulübü öğrencileriyle Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erhürman’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Işıman, hak bilinci olan, özgüvenli bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, Şehit Tuncer İlkokulu Çocuk Kulübü’nün yaptığı çalışmalar hakkında Erhürman'ı bilgilendirdi.

-Altan

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan ise, ilkokul ikinci ve beşinci sınıf öğrencileriyle Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ettiklerini, öğretmen olarak hedeflerinin güler yüzlü, duygularını ifade eden, sevgi ve saygı ile haklarını bilen bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti.