Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, özel gereksinimli bireylerle yılbaşı yemeğinde bir araya geldi.
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlere Califorian Restoran sponsorluğunda yılbaşı yemeği düzenlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da yemeğe katılarak gençlerin yeni yılını kutladı.
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