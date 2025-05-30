SOS Çocukköyü Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir çevrede büyümesinin temel bir hak olduğuna inanıyoruz” denildi.

Dernek mesajında, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocukların haklarını, ihtiyaçlarını ve seslerini bir kez daha hatırlamanın önemine vurgu yaptı.

Mesajda, “Ülkemizde çocukların karşı karşıya kaldığı pek çok yapısal sorun hâlâ çözüm bekliyor. İhmal ve istismar tehlikesi, ekonomik zorluklar, psikolojik destek hizmetlerine yetersiz erişim ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için güçlü bir sosyal hizmet ağı eksikliği, çocukların gelişim hakkını tehdit ediyor” denildi.

Her çocuğun sevgiyle büyümeyi, güvende olmayı hak ettiği belirtilen mesajda, "Her çocuk potansiyelini gerçekleştirebileceği bir ortamda yaşamayı hak eder.” ifadeleri kullanıldı.