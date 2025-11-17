(Kamalı Haber) - Soruşturma amaçlı emare alınan 30 bin euro ve 10 bin dolar parayı çalan zanlı Yusuf Bilgeç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Hasan Selvili mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının kamu görevlisi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 29 Eylül’de para kambiyo yasasına aykırı hareket soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin dolar ve 10 bin euro parayı Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliyeye yatırmak üzere aldığını, ancak parayı yatırmayarak zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine karakoldan soruşturma amaçlı emare olarak bulunan 20 bin euro parayı aldığını ve Maliyeye yatırmayarak çaldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddi durumundan dolayı paraları aldığını ve borçlarına ödediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının paraları nerelere ve kimlere verdiğinin araştırıldığını, cep telefonunun inceleneceğini, beyanlarının araştırılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.