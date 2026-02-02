Karaoğlanoğlu’nda bir restoranın araç park yerinde hafta sonu yaşanan olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgili aranan zanlı A.A. (E-27) ve Ş.B. (E-34) de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahsi geçen olayda D.B.(E-23) ve S.F.D.’nin (E-22) bir taraf olup, Y.Y.’yi(E-35) ciddi şekilde darp etmesi sonucu D.B. ile S.F.D tutuklanmıştı. Konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

-Ercan Havalimanı’nda 66 adet satışı yeşil reçeteye tabii hap tespit edildi

Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün saat 23.30 sıralarında yapılan denetimlerde, KKTC’ye giriş yapacak E.Ü.’nün (E-23) tasarrufunda dört adet, H.K.’nin (E-23) tasarrufunda dört adet ve A.F.Ö.’nün (K-44) tasarrufunda ise 58 adet satışı yeşil reçeteye tabii hap tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ile ikamet edecek yeri ve geliri olmadığı tespit edilen iki kişi tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.