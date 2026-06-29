KKTC’de son bir haftalık sürede 19 yangın ve 24 özel servis olayı meydana geldiği bildirildi.

İtfaiyeden verilen bilgiye göre, yangınların bölgelere dağılımı: Girne 6, Lefkoşa 4, Yeşilköy 4, Geçitkele 1, Çağlayan 1, Gazimağusa 1, Vadili 1 ve Güzelyurt 1" şeklinde gerçekleşti ve toplam zarar miktarı 3 milyon 347 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, teknenin motor bölümünden sızan yakıtın alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar olarak açıklandı.

Özel servis hizmetleri; araçların motor bölümünde, su depoları arasında ve yüksek ağaçlarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, tatbikat yapılması, derin kuyuya düşen köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak belirtildi.