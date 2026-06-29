Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, onaya ve bilgiye sunuşlar ile başladı.

İlk olarak Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, komitede ivedilikle görüşülmelerine ilişkin tezkereleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, çalışmasına olanak sağlanması hakkındaki tezkeresi okundu.

-İncirli

Tezkere üzerine söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bunun Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğunu belirterek, ilgili maddeye dikkat çekti. İncirli, bu önerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, ilgili yasa görüşülürken, Komite Başkanı, Vekili ve üyelerinin Genel Kurul’da olacağını kaydetti.

UBP Grup Başkan Vekili ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun da, komitenin, Genel Kurul devam ederken, yasa görüşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

İncirli ise yerinden söz alarak, kendisinin sadece İdari Komite için değil genel olarak komiteler için konuştuğunu kaydetti. Atun da, bu hassasiyeti dikkate alacaklarını belirtti.

Daha sonra tezkere oy çokluğuyla onaylandı.

Ardından Hukuk, Siyasi, İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, çalışmasına olanak sağlanmasına ilişkin tezkere okundu.

Tezkere üzerine söz alan CTP Genel Başkanı İncirli, “Genel Kurul ve Komite çalışmalarını mizaha çevirdiniz” diyerek, bunun "ciddiyetsiz bir yaklaşım" olduğunu söyledi.

Daha sonra tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereleri de oy birliğiyle onaylandı.

Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa Önerisi, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereleri ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Alaniçi Köyünde Bulunan Parsel 105 (120/25) Müslüman Mezarlığı İçinden Geçen Muratağa Şehitliğine Giden Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Haspolat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 'Sevgi Çocuk Köyü' Kullanımı Amacıyla Kiralı Emlakin İçinden Geçen Kamu Yolunun Yol Güzergahı Düzeltme İşlemi Talebi ile İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmeleri hakkındaki tezkereleri de oy birliğiyle onaylandı.

Alayköy’de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No'lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakin Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/ 19 Parsel No'lu Emlakin Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlaki Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ise oy çokluğuyla kabul edildi.