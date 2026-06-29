Araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Uludağ, Yenidüzen Gazetesi'nde saat 11.00’de düzenlenecek törenin ardından, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından defnedilecek.

Kayıplar konusundaki araştırmalarıyla tanınan ve uzun yıllardır Yenidüzen gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Uludağ, 67 yaşındaydı.

2008 yılında Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülümü alan ve 2014 yılında Avrupa Yurttaşlık Ödülü’ne layık görülen Uludağ, 2019 yılında ise kayıp kişiler ve barış çalışmalarına katkıları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.