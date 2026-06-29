Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) son dönemde çeşitli konularda birbirlerini suçladıklarını, hükümetin ortaya çıkardığı tablonun sorumluluğunu üç partinin de eşit şekilde taşıdığını ileri sürdü.

Özersay yazılı açıklamasında, Ercan Havalimanı uçuşlarının iç hat statüsüne alınması ve doğal gaz konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin hükümet ortakları arasında yaşanan açıklama farklılıklarına işaret ederek, bunun seçim sürecinde sorumluluktan kaçma çabası olduğunu iddia etti.

“Bu fatura üç siyasi partinin üçüne de aittir.” diyen Özersay, birbirlerini suçlayarak ya da karşılıklı eleştirilerle bu sorumluluktan hiçbirinin kurtulamayacağını savundu.

Hükümet ortaklarının son dönemde birbirlerine yönelik açıklamalar yaptığını savunan Özersay, doğal gaz anlaşması ve Ercan Havalimanı'yla ilgili açıklamalarda ortaklar arasında görüş ayrılıklarının kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Karma oyun uygulamasının kaldırılması konusunda da benzer durumların yaşandığını iddia eden Özersay, hükümet ortaklarının seçim öncesinde sorumluluğu birbirlerine yüklemeye çalıştığını savundu.

UBP, DP ve YDP'nin hükümetin icraatlarının tamamında ortak sorumluluk taşıdığını ileri süren Özersay, seçim sürecinde partilerin birlikte ya da ayrı hareket etmelerinin bu sorumluluğu değiştirmeyeceğini söyledi.

Özersay, hükümet ortaklarının birbirlerini eleştirerek sorumluluktan kurtulamayacağını savunarak, seçmenin bunun değerlendirmesini sandıkta yapacağını öne sürdü.