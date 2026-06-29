Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, “Ekonomik büyüme ve milli gelir artışı sağlanmadan ücretlere yapılacak zam sadece maliyet artışı yaratacağından gerçek bir refah artışından söz edilemez.” dedi.

Arhun, ülkenin ucuz iş gücü transferiyle ayakta duran Güney Asya ülkeleri ile gelişmiş Avrupa Birliği standartları arasında sıkışıp kalmaması için üretim odaklı, katma değerli ve emeğin hakkını koruyan yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Metin Arhun yaptığı yazılı açıklamada, bugünün küresel ekonomi politiğinde, emeğin değeri ve vatandaşların refah düzeyinin, kişi başına düşen milli gelir (GSYİH) ve asgari ücretlerin milli gelire oranı ile doğrudan ölçüldüğünü belirtti.

Arhun, bu sebeple hem gelişmiş batı ekonomileri hem de son dönemde iş gücü piyasalarında hareketlilik yaşanan Güney Asya ülkeleri, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ni KKTC ile kıyaslayan iki farklı analiz hazırlandığını kaydetti.

Dünya genelinde refah uçurumunu net bir şekilde ortaya koyan milli gelir dağılımının, ülkeler arasında dramatik farklılıklar gösterdiğini ifade eden Arhun, bu veriler incelendiğinde, Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir ortalamasının, 45-50 bin dolar, TC’de 13-15 bin dolar, KKTC’de ise 15-16 bin dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

“İş gücü transferi yapılan Pakistan, Bangladeş gibi kaynak ülkelerde ise tam bir geçim savaşı yaşanmaktadır.” diyen Arhun, bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir ortalamasının 1000-2500 dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

“Bir ülkede asgari ücretin kişi başına düşen milli gelire oranı, gelir adaletsizliğini, iş gücünün maliyetini ve o ülkenin asgari ücretliler toplumuna dönüşüp, dönüşmediğini gösterir.” diyen Arhun, şöyle devam etti:

“Asgari ücret, kişi başına düşen yıllık milli gelirin, Avrupa Birliği ülkelerinde ortalaması yüzde 4 seviyelerinde iken, Güney Kıbrıs’ta yüzde 3,05, Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 5,52, KKTC’de ise yüzde 7,49 civarındadır. Eğer bu oranın KKTC’de yüzde 5 civarında olması hedeflenseydi, asgari ücretin 800 euro seviyelerinde olması gerekecekti.”

-“KKTC, asgari ücret toplumuna dönüşme yolunda”

KKTC’nin, asgari ücret toplumuna dönüşme yolunda olduğunu savunan Metin Arhun, “Bu oranın bu denli yüksek olması, tüm çalışanların ortalama gelirinin yıllık yaklaşık asgari ücret seviyesine yaklaştığını, yani usta, çırak, patron herkesin ortalama gelirinin eşit hale geldiğini göstermektedir.” dedi.

Arhun, yıllar, hükümetler ve asgari ücret seviyesi verileri incelendiğinde, 2022’ye kadar 400 sterlin civarında seyreden asgari ücretin, 2022’den sonra 600 sterline, asgari ücretin üç kez belirlendiği 2024 yılında 900 sterline, 2025 yılında ise 1045 sterline çıkarıldığını kaydetti.

Söz konusu artışları “suni artışlar” olarak niteleyen Metin Arhun, kişi başına düşen milli gelir artırılmazken, kamu maaşları ve asgari ücretin suni olarak reel manada yüzde 150 artırıldığını belirtti.

Asgari ücretin artırılmasının özel sektörü zor durumda bıraktığını, kamu maaşlarının reel olarak yüzde 150 artırılmasının kamu maliyesini çökerttiğini ileri süren Arhun, tüm halkın birlikte ödeyeceği 500 milyon dolarlık bir borç mirası oluşturulduğunu iddia etti.