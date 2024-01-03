Hava şartlarının iyi olması nedeniyle 30 Aralık 2023-1 Ocak 2024 döneminde Suriye’den yola çıkan 7 tekne ile 364 kişinin yasadışı yollardan Güney Kıbrıs'a ulaştığı, aynı dönemde 28 kişinin de KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği öne sürüldü ancak bu düzensiz geçişlerle ilgili detay verilmedi.

Fileleftheros bunun, son dönemde yaşanan deniz yoluyla en büyük düzensiz göç dalgalarından biri olduğuna dikkat çekerek, Suriye ve Lübnan kıyılarından daha çok kişinin deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşmak üzere yola çıkacağı istihbaratı alan Rum yetkililerin alarm durumunda olduğunu yazdı.

Haberde 7 teknenin tamamının Greko Burnu açıklarında saptandığı, gelenlerin gerek Ay. Napa Marinasına gerek Golden Coast balıkçı barınağına çıkarıldıktan sonra “Purnara” ve “Kokkinotrimithia” mülteci kamplarına götürüldüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs’a düzensiz yollarla gelenlerin sayısının son günlerde dikey bir artış göstermesinin Rum yetkililerin başını ağrıttığı kaydedilirken, 1 Ocak’ta saptanan son teknenin, 10’u kadın ve 21’i çocuk olmak üzere 138 kaçak kişi taşıdığı bilgisi verildi.