Sol Hareket Basın Bürosu aracılığıyla, tezkereyle ilgili yazılı değerlendirmesinde Korkmazhan “Ne ayrılıkçı tezkereyi, ne de fetihçi açıklama ve politikaları kabul ediyoruz” dedi.

“Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Kıbrıslılar, birleşik bir yurtta, barış içinde yaşamak, çağdaş dünyanın bir parçası olmak istemektedirler” ifadesini kullanan Korkmazhan, Kıbrıs sorununa çözümün BM Güvenlik Konseyi kararı olan tek uluslararası temsiliyeti, tek egemenliği ve tek vatandaşlığı olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal birleşik Kıbrıs temelinde olması gerektiğini iddia etti.