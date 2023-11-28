Sol Hareket Örgüt Sekreteri Fikri Marasalı, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun'u bugünkü asgari ücret saptama komisyonu toplantısındaki sözlerinden dolayı eleştirdi.

Maraşalı yazılı açıklamasında “İşverenlerin, sadece çalışanlar değil, aynı zamanda insan olduğumuzu anlamaları gerekmektedir. İnsan haklarına saygı göstermek, yaşam standartlarımızı yükseltmek için çaba sarf etmek, bir toplumun temel değerleridir. Ancak, ne yazık ki, bazı işverenler bu değerleri göz ardı ederek, kendi kâr hırsının peşinden koşmaktadır” dedi.

İşçi sınıfının gücünün dayanışma ve eşitlik ilkesinde yattığını ifade eden Maraşalı, Arhun’un düşüncelerinin bu temel değerlerle bağdaşmadığını belirtti ve “İşçi sınıfı, bu ideallerin temsilcisi olarak bir araya gelmelidir. Geleceği şekillendirmek bizim elimizdedir, çünkü bizler, adil bir dünya için mücadele ediyoruz” dedi.