Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun ve aşırı yağışlar nedeniyle, afet ve kriz yönetimi kapsamında tüm ilçelerde gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede, Sivil Savunma Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri aracılığıyla sahada keşif ve durum tespit çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Açıklamada, yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek su taşkınları, sel riski ve olası acil durumlara karşı tüm birimlerin hazır olduğu da ifade edildi.