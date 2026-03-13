Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik kapsamında 550 bin TL bağış toplanarak, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na takdim edildi.

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği iş birliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Çay Partisi düzenlendi. “Kadınlar Günü’nde bir çocuğa umut ol” sloganı ile Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte, her kesimden duyarlı ve yardım sever kadınlar bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekilleri, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yardım sever kadınların katıldığı organizasyon, keyifli ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Açılış konuşmaları ve teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından etkinliğe katılan konuklar, Demet Gencelli’nin şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlik dolayısıyla yapılan bağışlardan elde edilen 550 bin TL gelirin tamamı, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Yönetim Kurulu ve Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na takdim edildi.

Nilden Bektaş Erhürman: “Kadınlar olarak eşit ve adil bir düzende yaşamayı, kadın haklarının her yerde görünmesini, tabuların yıkılmasını istiyoruz”

Etkinlikte konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu vurguladı. Organizasyondan elde edilecek gelirin çok önemli bir yerde kullanılacağını aktaran Nilden Bektaş Erhürman, etkinlikte bulunmanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi. 8 Mart’ın öneminden de bahseden Nilden Bektaş Erhürman, “Kadınlar olarak eşit ve adil bir düzende yaşamayı, kadın haklarının her yerde görünmesini, tabuların yıkılmasını istiyoruz. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım” dedi.

Sıla Usar İncirli: “Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’ne ve sosyal sorumluluk projelerinde öncü olan Merit Otellerine teşekkür ederim”

Kıbrıs Türk kadının bu etkinlikle; şefkatli, birbirine düşkün, görgülü, nazik ve toplumsal dayanışmaya önem verdiğini ortaya koyduğunu belirten CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Kanser hastalığıyla karşılaşmadan, hastalıkla karşılaşanların yaşadığı zorluklara duyarlı olabilme, onların yanında olabilme erdemini ve büyüklüğünü gösterebilmek çok değerlidir. Bu anlamda Mare Monte Derneği’ne ve sosyal sorumluluk projelerinde öncü olan Merit Otellerine teşekkür ederim” dedi.

Fazilet Özdenefe: “Daha adil, eşit ve merhametli bir ülke ve dünya için bugün ortaya konan emeğin önünde saygıyla eğiliyorum”

Dünya Kadınlar Günü’nün toplumun vicdanının sesini unutmaması için anlamlı bir gün olduğuna dikkat çeken KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Kadınlar her yerdedir ve dünyanın yükü kadının sırtındadır. Daha adil, eşit ve merhametli bir ülke ve dünya için bugün ortaya konan emeğin önünde saygıyla eğiliyorum. Kadınlar gününüz kutlu olsun” dedi.

Mine Gürses: “Bu anlamlı organizasyona destek veren tüm kadınların; bir çocuğun tedavisinde, bir annenin duasında yeri olacaktır”

“Sevgiler paylaştıkça büyür, acılar paylaştıkça küçülür” mottosundan hareketle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, “Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız, özel eğitime muhtaç çocuklarımız ve yaşlılarımız bizim için oldukça önemlidir. Bu güzide topluluğu ağırlamaktan ve böylesine değerli bir organizasyonda yer almış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu, karşılık beklemeden yapılan bir hizmetin örneğidir. Bu anlamlı organizasyona destek veren tüm kadınların; bir çocuğun tedavisinde, bir annenin duasında yeri olacaktır” dedi.

Zekiye Davman: “Yaptığımız her bir yardım bir çocuğun yüzünde tebessüme dönüşecektir”

Hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hem de lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar için bu anlamlı etkinlikte buluştuklarını belirten Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Davman, “Kadın; hayat, umut ve iyiliktir. Bugün burada iyiliği çoğaltmak için bir aradayız. Burada yaptığımız her bir yardım bir çocuğun yüzünde tebessüme dönüşecektir” dedi.

Nevhiz Özer: “Kadınlar gününde verilen en güzel hediye bir çocuğa umut olmaktır”

Kadınların sadece hayatı değil umutları da büyüten bir güce sahip olduğunu belirten Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Nevhiz Özer, “Bugün burada bir çocuğun hayatına umut olmak için bir araya geldik. Bir çocuğun tedavisine destek olunduğunda aslında sadece bir çocuğa değil bir aileye, bir geleceğe ve bir hayata dokunmuş oluyoruz. Bu anlamlı etkinliği mümkün kılan Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’ne, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü’ne ve emeğiyle katkı koyan tüm gönüllü kadınlara yürekten teşekkür ederiz. Kadınlar gününde verilen en güzel hediye bir çocuğa umut olmaktır” dedi.