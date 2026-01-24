Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda Türkeli Çemberi ile Gece Kulüpleri Çemberi ve Zet Karting kavşağı ile Türkeli Çemberi arası çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Alayköy’den sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun, Gece Kulüpleri bölgesinde yol içerisine biriken yağmur sularının tahliye çalışmaları nedeniyle yolun Güzelyurt istikametinden gelişlerde Türkeli Çemberi ile Gece Kulüpleri Çemberi arası, Güzelyurt yönüne gidişlerde ise Zet Karting kavşağı ile Türkeli Çemberi arasının çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldığı ifade edildi.

Ulaşımın Alayköy’den sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.