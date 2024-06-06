Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda bugün 15.00 sularında çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangına paydaş kurumlar ile birlikte müdahale ettiğini bildirdi.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmek için hemen olay bölgesine intikal eden Sivil Savunma ekiplerinde 31 personel, 3 arazöz, 6 yangına ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 3 komuta aracı ile görev yaptığı kaydedildi.

-Kadrolu personel göreve çağrıldı

Kontrol altına alınmasından önce alevlerin hızla yayıldığı yangında karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürerken, Sivil Savunma Harekat Kontrol Merkezi'nin aktif hale getirildiği ve tüm Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personelin göreve çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği ifade edildi.