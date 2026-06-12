Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, orman ve arazi yangınlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde çevre temizliği ve bilinçlendirme etkinlikleri yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre etkinlikler kapsamında, Gazimağusa ilçesindeki Bedis Sahili’nde, İskele ilçesindeki Karadenizliler Piknik Alanı çevresinde, Girne ilçesindeki Boğaz Piknik Alanı’nda, Lefke ilçesindeki Cengizköy Turizm Ofisi ve çevresinde, Lefkoşa Çevre Yolu üzerindeki Bisiklet Yolu ile çevresindeki ormanlık alanda “Yangınlarla Mücadelede Çevre Temizliğinin Önemi” temalı toplumsal farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 900’e yakın büyük boy çöp torbası yangın riskini artırabilecek atıklar, kuru otlar ve çeşitli yanıcı materyaller toplandı.

-“Yangınlarla mücadelede en etkili yöntem önleyici tedbirler”

Toplumun tüm kesimlerinin, yangınlara karşı duyarlı olması, doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlaması ve çevre temizliğine gereken önemi vermesi mesajı verilen etkinliklerde, yangınlarla mücadelede en etkili yöntemin önleyici tedbirler olduğu kaydedildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Felâket başa gelmeden evvel, onu önleme ve ona karşı savunma çarelerini düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin yararı yoktur.” sözüne dikkat çekildi.

Faaliyetler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Karargahı ve Bölge Müdürlüklerinin yanı sıra Gazimağusa Kaymakamlığı, İskele Kaymakamlığı, Girne Kaymakamlığı, Lefke Kaymakamlığı, Yeniboğaziçi Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, İskele Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Girne Belediyesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Dikmen Belediyesi ve Lefke Belediyesi’nin katkılarıyla yapıldı.

Etkinliklerde ayrıca, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, İskele Polis Müdürlüğü, Girne Polis Müdürlüğü, Lefke Polis Müdürlüğü, İskele İtfaiye Şube Amirliği, Girne İtfaiye Şube Amirliği, Lefke İtfaiye Şube Amirliği, Orman Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Din İşleri Başkanlığı İskele Şube Personeli, İskele Ticaret Lisesi personeli, Yedidalga Folklor Derneği, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği, Sivil Afet Timi ve Kıbrıs Türk Kızılay’ı üyeleri ile Lefke İstiklal İlkokulu Müdürlüğü temsilcileri de yer aldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerle, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin, afet ve acil durumlara yönelik toplumsal bilinç düzeyinin artırılmasının ve gelecek nesillere daha temiz ve güvenli bir çevre bırakılmasının hedeflendiği vurgulandı.