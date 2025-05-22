(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da çalıştıkları iş yerinde müşterilerden alacakları paraları kendi hesaplarına yatırılmasını sağlayarak çalan Kader Özel’in ardından Ele Şardu da tutuklandı. İki zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2023-29 Ocak 2025 tarihleri arasında Ortaköy'de faaliyet gösteren D-Smart isimli iş yerinde çalışan iki zanlının müşterilerin D-Smart yenileme ücretlerini kendi banka hesap numaralarını verip toplam 45 bin 320 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini söyledi. Polis, şikâyet yerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar hakkında 17 Mayıs'ta tutuklama emri alındığını aktardı. Polis, 18 Mayıs tarihinde Kader Özel'in saat 14.30 raddelerinde Ercan Havalimanından yurt dışına çıkmak istediği esnada görevli memurlar tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı Şardu’nun ise 20 Mayıs’ta teslim olduğunu belirtti. Polis, iş veren tarafından yapılan ek şikayette zanlı Özel’in 45 bin 320 TL’nin haricinde 2024 yılı içerisinde 4 ayrı tarihte müşterilerden almış olduğu nakit 10 bin 400 TL parayı da kendi hesabına aktardığını belirtti. Polis, sirkat edilen miktarın 55 bin 720 TL’ye yükseldiğini ifade etti. Polis, iş yerinde hesaplardaki incelemenin sürdüğünü, miktarda değişiklik olabileceğini dile getirdi. Polis, 22 müşteriden 4’ünün ifadesinin alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı ise iş yerlerinin hesabı bloke olduğu için müvekkillerinin patronun bilgisi dahilinde paraları kendi hesaplarına aktardıklarını, yaptıkları tüm işlemleri gün sonu defterine kaydettiklerini söyledi. Polis, gün sonu defterinde araştırma yapılacağını belirtti.