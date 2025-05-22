(Kamalı Haber) - Gönyeli’de gürültü şikayeti nedeniyle bir apartman dairesinde yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Bangladeş uyruklu Shorab Hassaın (E-39) Ashikur Rahaman (E-22), MD Julfıkar (E-35), Sozib Hossaın (E-26) ve Abdul Hakım (E-21) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Koca mahkemeye olguları aktardı. Polis, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir ekibin Gönyeli’de Yaşar kemal Sokakta bulunan bir apartmanın 8 numaralı dairesine ses şikayeti için kontrole gittiğini söyledi. Polis, kontrol yapıldığı esnada konu ikametgahta bulunan Shorab Hassaın’ın 238 gün, Ashikur Rahaman’ın 378 gün, MD Julfıka’ın 268 gün, Sozib Hossaın’in 566 gün ve Abdul Hakım’in 392 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, tümünün suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar yapılacağını belirterek, bir gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.