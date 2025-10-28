(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar Ramazan Bakceci, Büşra Boz ile Ömer Boz yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşçı olguları aktardı. Polis,24 Ekim 2025 tarihinde zanlı Ramazan Bakceci'nin tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi alındığını ve Hamitköy'deki ikametgahının çevresinde pusu görevine başlandığını belirtti. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bağlı bir Polis ekibi tarafından eve gelen zanlının tasarrufunda bir adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ile 2 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kâğıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının evinde misafir olarak bulunan Büşra Boz'un tasarrufunda 3 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kâğıt parçaları bulunarak emare olarak alınıp 2 zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, Boz'un uyuşturucuyu Ömer Boz'dan aldığını söylemesi üzerine söz konusu zanlının da tutuklandığını belirtti. Polis, Ömer Boz ile Büşra Boz'un evinde yapılan aramada içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlı Bakceci'nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri 24 Ekim’de Ömer Boz'dan bin TL karşılığında alındığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, analize gönderilen emarelerle ilgili sonucu beklendiğini belirterek, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.