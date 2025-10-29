(Kamalı Haber) - Değirmenlik bölgesinde meydana gelen 'Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarruf ve Taşıma' suçlarıyla ilgili tutuklanan Ercan Kayku mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Zafer İnce olguları aktardı. Polis, 20 Ekim 2025 tarihinde saat 01:45 raddelerinde Değirmenlik ağıllar bölgesinde sakin İ.A'ya ait ikametgahı ve mandıra olarak kullandığı binaya güney cephesinden giren kimliği meçhul şahıslar tarafından iki el ateş edildiğini söyledi. Polis, olay yerinde 2 adet 9 mm boş kovan tespit edildiğini, olay mahallinde yapılan geniş çaplı araştırmada aktif herhangi bir güvenlik kamerası tespit edilmediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlı ile İ.A arasında konu mandıra yeri ile ilgili olarak husumet bulunduğunu, geçmişte iki kere şikâyette bulunduğunu, bu bağlamda konu ile bağlantılı olabileceği düşünüldüğünden zanlının soruşturma maksatlı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Zafer İnce, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Ekim 2025 tarihinde KKTC'den ayrıldığını, 28 Ekim 2025 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının olayın meydana geldiği tarihte KKTC'de bulunmamakla birlikte husumet dolayısıyla konu suçu KKTC'ye yasal olmayan yollardan giriş yapıp işlemiş olabileceğini veya işlenmiş olan konu suç ile ilgili olarak azmettirici konumunda olabileceğini belirtti. Polis memuru, zanlıya ait adına kayıtlı bir ateşli silah bulunup bulunmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını açıkladı. Polis, yine olay mahalinde bulunan mermi kovanları üzerinde parmak izi bulunup bulunmadığı ile ilgili incelemenin devam etmekte olup tespit edilmesi halinde zanlıya ait parmak izleri ile mukayese edileceğini aktardı. Polis, zanlıya ait cep telefonunda konu suç ile ilgili olarak herhangi bir veri bulunup bulunmadığının tespitinin yapılabilmesi için inceleme yapılması gerektiğini kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.