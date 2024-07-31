Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric, dün Güney Kıbrıs’ta Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric’in dün Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştüğünü, görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada işbirliği vurgusu yapıldığını yazdılar.

Habere göre, Kombos açıklamasında, görüşmede Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasındaki mevcut ilişkilerin doğrulanması ve turizm, savunma, güvenlik, eğitim, kültür, yatırım ve araştırma konularında işbirliğinin güçlendirilmesi fırsatı bulduklarını söyledi.

Belgrad ve Priştine arasındaki diyaloğu desteklediklerini de ifade eden Kombos, Sırbistan’ın yapıcı tutumunun ise karşılık görmediği iddiasında da bulundu.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marco Duric ise, Güney Kıbrıs’ın “ulusal konularında yüzde yüz destek verdiklerini” belirterek, iki ülke arasında tarihe dayalı, kötü gün dostluğunun mevcut olduğunu vurguladı.

Gazete, Duric’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le de bir araya geldiğini aktardı.