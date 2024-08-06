Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Djuric, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği için Güney Kıbrıs’ın katkısına önem verdiğini söyledi.

Gazete, Djuric’in geçen hafta Güney Kıbrıs’a çalışma ziyaretinde bulunduğunu ve ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ve Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Djuric, Güney Kıbrıs ile Sırbistan’ın dostluk ve dayanışma çerçevesinde güçlü ve sürekli bir ilişki içerisinde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın Sırbistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğe müteşekkir olduklarını kaydetti.