Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan aldığı kaçak etleri Kuzey Kıbrıs’a geçirirken, Metehan Sınır Kapısında tespit edilen zanlı Şükrü Usluer bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Nurettin Özgenler mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Temmuz 2024 tarihinde kullanımında bulunan NU 292 plakalı salon aracı ile GKRY'den KKTC' ye geçiş yapacağı esnada gümrük memurları tarafından aracında yapılan aramada bagaj kısmında gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 75 kilo kuzu eti tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığını, etlerin ise emare alındığını belirtti. Polis, veteriner dairesi personelinden yapılan soruşturmada konu etler üzerinde mezbaha veteriner sağlık işaretinin olmadığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, etlerin Gönyeli Belediyesi Sağlık Ekipleri tarafından gömülmek suretiyle imhasının sağlandığını açıkladı. Polis, zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkası olmadığını ve kaldığı adresin belli olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının methalder olduğu suçun ağır ceza kapsamına da giren bir suç olduğunu, suçun ele geçirilen ürün bedelinin 3 katı para cezası veya 2 yıl hapis öngördüğünü belirtti. Yargıç Ergüden zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 15 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kişinin 250'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.