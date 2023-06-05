Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Evrak Düzenleme , Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Polise Yalan Beyanda Bulunma suçlarından tutuklanan zanlı Michalakis Antoniades mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Michalakis Antonıades’in Metehan Kara Giriş Kapısı - Lefkoşa'da meydana gelen “ Sahte Evrak Düzenleme , Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Polise Yalan Beyanda Bulunma ” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, GKRY'de sakin Zanlının 30. 04.2023 tarihinde saat 14.21 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'ye geçmek isterken muhtemelen GKRY'den temin ettiği ve tasarrufunda bulundurduğu KOR 134 plakalı Mersedes marka salon araca ait sigorta poliçesi üzerindeki tarihlerde oynama yaparak sahtelediği sigorta poliçesini sivil hizmet görevlisine işlem yaptırmak için vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, zanlının olayın hemen ardından Lefkoşa Adli Şube'de tercüman aracılığı ile sorgulandığı bir esnada Polisi yanıltacak bir şekilde ifade vererek söz konusu siğorta poliçesini Metehan Kara Giriş Kapısındaki bir sigorta acentesine ait ofisten aldığını söyleyip Polise yalan beyanda bulunduğunu belirtti. Polis, “Akabinde Tower İnşurance Ltd.'den yaptığım soruşturmada olayın belirtildiği tarihlerde söz konusu çalışanın Sadettin Kaynak olduğunu tesbit ederek Sadettin Kaynak'ı tutuklayıp ofiste kullanılan bilgisayar ve printeri inceleme maksatları için teslim alarak PGM Data ve Belge inceleme şubelerine verip söz konusu bilgisayar ve printeri incelettim. Yapılan incelemeler sonrasında temin ettiğim raporlarda Zanlının tasarrufunda bulunan sigorta poliçesinin renkli fotokobi olduğunu , siğorta poliçesi üzerinde oynamalar yapıldığını ve söz konusu sahte sigorta belgesinin incelenen bilgisayar ve printerden çıkmadığını tesbit ettim.” dedi. Polis, 30. 05.2023 tarihinde zanlı Mıchalakis Antonıades’in aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesine müracaat ederek derdest emri temin ettikten sonra aynı gün zanlının KKTC'ye girişte yakalanabilmesi için mesaj çektiğini anlattı. Polis, zanlının 2 Haziran’da itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve sahte sigorta poliçesini çalışanı olan M.S isimli bir kişiden temin ettiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı talebe itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.