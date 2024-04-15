Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla sığınmacı ve mülteci akını, dün de devam etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’a teknelerle sığınmacı akınının devam ettiğini, dün yeni bir tekenin “Kovo Greko” (Greko Burnu) açıklarında tespit edilerek Larnaka Limanı'na getirilmesi işlemlerinin başladığını yazdı.

Gazete, söz konusu teknede 20’ye yakın sığınmacının olduğunu aktardı.

- Nisan ayına kadarki sürede kaydedilen sığınmacı sayısı 3 bin 522

Öte yandan Politis gazetesi, İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, yılın başından 13 Nisan'a kadarki sürede Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla ve KKTC’den kaçak yollarla geçen sığınmacıların sayısının 3 bin 522 olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre, yılın başından 13 Nisan tarihine kadarki sürede deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşan sığınmacıların sayısı 2 bin 698 olarak kayda geçerken, geçen yıl aynı dönemde bu sayı sadece 180 olarak kayda geçti.

1-13 Nisan tarihleri arasında gemiyle gelen sığınmacı sayısı 703’ü buldu.

Haberde, KKTC’den geçtiği iddia edilen sığınmacılara ilişkin ise herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.