Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek.

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor.

Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın açık; sonraki günlerin açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 – 43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.