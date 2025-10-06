Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar ve Türkiye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Pamuklu El Sanatları Atölyesi'ni ziyaret ederek "Keçada" ve "Kozada" markaları altında üretilen ürünleri inceledi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar öncülüğünde başlatılan ve yürütülen İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu ve Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projeleri Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun desteği, takibi ve uygulayıcı rolüyle bölgede hayata geçirildi.

Açıklamada, kadın emeğini üretime kazandırmayı, kültürel mirası yaşatmayı ve geri dönüşümü ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayan modelin, bugün Kozada ve Keçada markalarıyla bölgesel bir kimlik kazandığı kaydedildi.