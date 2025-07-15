Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Basri Aydoğan, Milli Takım Antrenörü Berk Aydoğan, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Başkanı Beril Aydoğan ve Mesarya Yıldızları Cimnastik Akro Gösteri Ekibi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Sibel Tatar, Mesarya Yıldızlar Cimnastik Arko Gösteri Ekibi’nin gösterilerini beğenerek izlediğini belirterek, jimnastikçileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, sporun kötü alışkanlıklardan uzak durulması ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için önemine dikkat çeken Sibel Tatar, Serdarlı Belediyesi’ni Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği’ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği’nin bölgedeki jimnastikçi çocuklara yaptığı katkıya değinen Sibel Tatar, jimnastik sporunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Derneği kuranlara ve faaliyetleri yürütenlere teşekkür eden Sibel Tatar, ülke genelinde jimnastik salonlarının artması temennisinde bulundu.

Sibel Tatar, 2032 Olimpiyatlarına hazırlanan Elvin Altındağ’a ve diğer jimnastikçilere başarılar diledi.

- Aydoğan

Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Berk Aydoğan da konuşmasında 2013 yılında Serdarlı Belediyesi iş birliği ile faaliyetlerine başlayan ve 2017 yılında kulüpleşen Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği’nin çalışmalarını Geçitkale Sivil Savunma Teşkilatı Deposunda yaklaşık 100 sporcu ile sürdürdüğünü söyledi.

Yetersiz bir salona sahip olmalarına rağmen kulüpte 16 yarışmacı, 4 milli sporcu ve yurt dışından gösteri daveti alan 22 kişilik bir gösteri dans ve akrobasi ekibi bulunduğunu aktaran Aydoğan, gösteri ekibinin, Türkiye’de Eskişehir Salutem Cimnastik Festivali ve Uluslararası Türk Toplumları Haftası etkinliklerine katıldığını ifade etti.

Aydoğan, 2024 yılı Küçük Kadınlar Serbest Seri Yarışmalarında denge aleti Türkiye 3’üncülüğüne sahip Elvin Altındağ’ın, Türkiye Milli Takım Kampına katıldığını ve 2032 Olimpiyatlarına hazırladığını kaydetti.