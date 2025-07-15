Aileleri, bugün Gaziantep’e şampiyon melekleri KKTC’ye getiren uçağın kaptan pilotu Bekir Kasapoğlu taşıdı
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Şampiyon Meleklerin ailelerinin Adıyaman yolculuğu başladı.
Aileler, İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlilerinin ikinci duruşması için bugün Gaziantep üzerinden Adıyaman’a hareket etti.
Aileleri, bugün Gaziantep’e şampiyon melekleri KKTC’ye getiren uçağın kaptan pilotu Bekir Kasapoğlu taşıdı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu karakaya’yı kokpite çağıran kaptan pilot Kasapoğlu ile duygulu anlar yaşandı.
Gaziantep’e gelen aileler, otobüsle Adıyaman’a geçecek.