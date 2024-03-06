“Emeğin en üst seviyesinde olan engelli anneler ve engelli kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacındayız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, “Emeğin en üst seviyesinde olan engelli anneler ve engelli kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacındayız.” dedi.

Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında engelli anneler ve engelli kadınlara yemek verdi.

Yemekten önce açıklamada bulunan Sibel Tatar, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde etkinlik düzenlediklerine değinerek, bu yıl emekçi kadınlar gününün esas anlamını vermek istediklerini ve bugünü farkındalık günü olarak kabul ettiklerini söyledi.

Sibel Tatar, onlarca kadının emek mücadelesi verirken yanarak ölmeleri üzerine dünyada kabul edilen bir farkındalık günü olan Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekerek, bu yıl kadınların çözülmüş sorunları yanında, devam eden sorunlarına dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Bu yıl emeğin en üst seviyesinde olan engelli anneleri ve engelli kadınları davet ederek onların sorunlarına değinmek ve yaşadıklarını sohbet havası içerisinde konuşmak istediklerini dile getiren Sibel Tatar, fikir teatisi yaptıktan sonra altı çizilecek konuları derleyerek bir açıklama yapacaklarını ve sorunlara dikkat çekerek farkındalık yaratacaklarını belirtti.

Sibel Tatar, engelli annelerin ve engelli kadınların yaşadıklarına ve taleplerine nasıl çözüm bulunabileceği konularında çalışmalar yapılacağına dikkat çekerek, engelli anne ve kadınların verdikleri mücadelede hangi konularda eksik kalındığının da altının çizeceklerini kaydetti.

Sibel Tatar, çıkan sorunlar ve talepler karşısında ellerinden geleni yapacaklarını veya yapması gerekenlere de çağrıda bulunacaklarını vurguladı.

Bir soru üzerine Sibel Tatar, KKTC’de kadınlara değer verildiğini dile getirerek, halen gözden kaçmış veya ihmal edilmiş konuların olduğunu söyledi. Tatar, vazifelerinin kadınlar açısından ihmal edilmiş veya unutulmuş konular ile sorunların altını çizmek olduğunu belirtti.

Önemli olanın insanı bütün değerleriyle ülkede yaşatmak olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, kendilerinin tüm insanlar, çocuk ve kadınlar için ellerinden geleni yaptığını söyledi ve bu farkındalık günlerinde eksik olan konularda mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.

Engelli bir çocuğu olan annenin daha rahat nefes almasını istediklerini dile getiren Sibel Tatar, anne ve bir kadın olarak engelli annelerin neler yaşadığının bir kısmını anlayabileceklerini ancak onların neler yaşadığını tamamen anlamanın mümkün olamadığını kaydetti.

Engelli anne ve kadınları anlayarak onların maruz kaldığı eksiklikleri yerine getirme mücadelesi vermek istediklerine değinen Sibel Tatar, ayni zamanda kadınların sorunlarına yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

Kadınları artık daha iyi yerlerde görmek istediklerini dile getiren Sibel Tatar, kadınların birçok alanda çok başarılı olduğunu fakat bürokraside ve Meclis’te kadınları yeteri kadar görmediklerini belirtti.

Sibel Tatar, konuşmasının sonunda, bir ülkenin ilerlemesinin kadınların önünün açılmasıyla olabileceğine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan kadınlara “Kadınlar Günü”nü kutladığı mesaj içeren hediyeler veren Sibel Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevginin emsalsiz gücü yüzüne yansıyan hayat emekçisi değerli kadınlarımız;

Herkesin payına düşeni yaşadığı hayat yolculuğunda, zorlukları aşmadaki azminizden gurur duydum.

Yaşama sevincinizin, aile birlikteliğinizin ve azminizin artarak devam etmesi dileğimle, Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutlarım."