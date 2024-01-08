Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, Shakespeare’in Hayaleti oyununu sahnelemeye başladı.

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluklarından verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda cuma günü seyirciyle buluşacak oyun 12, 19 ve 26 Ocak’ta da sahnelenecek. 16 yaş üzerlerine yönelik oyun saat 20.30’da başlayacak.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda, dekor tasarımı Cem Taşlıovalı'ya ait.

Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar.

Açıklamada Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Kafeteryası’nın da hizmete açıldığı kaydedildi.