Kadının ekonomik sistemin dışına itildiği bir dünyanın eksik kalacağına inanıklarını belirten NET Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, 8 Mart’ın kendisi için yalnızca bir kutlama günü olmadığını belirterek, “Kişisel olarak 8 Mart, kadının toplumun her hücresindeki emeğini, dayanıklılığını ve dönüştürücü gücünü onurlandırdığımız bir farkındalık günüdür. Kurumsal tarafta ise biz bugünü, toplumsal cinsiyet eşitliği karnemizi gözden geçirdiğimiz bir milat olarak görüyoruz” dedi.

“FIRSAT EŞİTLİĞİ BİZİM İÇİN KURUMSAL BİR KÜLTÜR”

NET Holding bünyesinde fırsat eşitliğinin temel ilke olduğunu vurgulayan Tibuk, liyakat odaklı bir çalışma ortamı oluşturduklarını söyledi. Tibuk, “Fırsat eşitliğini kâğıt üzerindeki bir politika olarak değil; kurumsal bir kültür olarak benimsiyoruz. Cinsiyetin avantaj ya da dezavantaj teşkil etmediği, tamamen yetkinliklerin konuştuğu bir çalışma ortamı sağlıyoruz” diye konuştu. Karar alma mekanizmalarında kadın temsilini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tibuk, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal yönetişim ilkelerimizin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz” dedi.

“TURİZM SEKTÖRÜ, KADINLARIN GÜÇLÜ YÖNLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR”

Turizm sektöründe kadın lider olarak çalışmanın kendisine özel bir sorumluluk yüklediğini belirten Tibuk, sektörün kadınların yetenekleriyle uyumlu olduğunu dile getirdi. Tibuk, “Turizm, yüksek empati, kriz anında soğukkanlılık ve detaylara hakimiyet gerektiren bir sektör. Bu özellikler kadınların güçlü yönleriyle birebir örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de turizmde kadınların tarihsel olarak önemli rol oynadığını hatırlatan Tibuk, 1955 yılında açılan ilk rehberlik kursunu tamamlayarak lisanslı ilk turist rehberi olan İnci Pirinçcioğlu’nu örnek gösterdi.

“KADIN TEMSİLİNİ YÖNETİM KADEMELERİNDE ARTIRACAĞIZ”

Kadın istihdamını yalnızca sayısal bir veri olarak görmediklerini söyleyen Tibuk, bunun aynı zamanda nitelikli büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. “Kadın çalışan oranımızı sektör ortalamasının üzerinde tutuyoruz. Ancak asıl hedefimiz orta ve üst yönetim kadrolarında kadın temsilini daha da artırmak” diyen Tibuk, holding bünyesinde yönetimden operasyonel birimlere kadar dengeli bir dağılım sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kadınların ekonomik hayata katılımının kalkınma açısından kritik olduğunu belirten Tibuk, şirket olarak bu alanda da çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. “Ekonomik kalkınmanın yerelden ve kadından başladığının bilincindeyiz. Tedarik zincirimizde kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerine yer vermeye özen gösteriyoruz” diyen Tibuk, kadınların yalnızca istihdam edilen değil; aynı zamanda istihdam yaratan aktörler olması gerektiğini vurguladı.

“GENÇ KADINLAR YETENEKLERİNE GÜVENMELİ”

Turizm sektöründe kariyer yapmak isteyen genç kadınlara da tavsiyelerde bulunan Tibuk, “Kendi yeteneklerinize koşulsuz güvenin ve merak duygunuzu diri tutun. Hata yapmaktan korkmayın; çünkü her hata bir öğrenme sürecidir” dedi.

Tibuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında ise kadınlara şu sözlerle seslendi: “Bir kadının attığı her adım, arkasından gelen binlerce genç kıza açılmış bir yoldur. Gücünüzün farkına varın ve ışığınızı yansıtmaktan asla vazgeçmeyin.”