Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Minareliköy Cezaevi ile Haspolat Sanayi Bölgesi'nde bulunan bazı yerlere çarşamba günü üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, 09.30-12.30 saatleri arasında yük aktarımı projesi nedeniyle yürütülecek çalışmalar kapsamında; Minareliköy ceza evi, Haspolat sanayi bölgesinde bulunan MEDEF İİ, ARMER, Californian, Enlightened 1 ve Medef Defens’e elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşüldü
İçeriği Görüntüle
Çalışmaların seyrine göre elektriğin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilen açıklamada, bölge halkının gerekli tedbirleri alması istendi.