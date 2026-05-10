Girne-Lefkoşa ana yolu Boğazköy kavşağında seyir halindeki araçta yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Cuma Demir'in kullanımındaki UB 500 plakalı araçta, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü.