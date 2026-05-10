Polis, cuma günden beri haber alınamayan Girne’de sakin 38 yaşındaki Ergün İsmail Soyer ile Gazimağusa’da sakin 50 yaşındaki Ahmet Kiriş’in arandığını belirtti.

Polisten yapılan açıklamaya göre,dün polise verilen bilgide, cuma günü saat 09.00 sıralarında, Girne’de sakin Ergün İsmail Soyer’in (E-38) ikametgahtan ayrıldığı, halen dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Gazimağusa’da sakin Ahmet Kiriş’in (E-50) de aynı gün saat 07.00 sıralarında, evinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Polis, söz konusu şahısların arandığını kaydetti.