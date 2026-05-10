Yiğitler köyünde izinsiz şekilde toprak kazarak 12 kamyon toprak taşıdığı tespit edilen 43 yaşındaki kişi ile olayla bağlantısı olan 39 yaşındaki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün Yiğitler köyünün güney kısmındaki dağlık arazide meydana geldi.

M.T.’nin (E-43) yetkili makamdan alınmış geçerli izni olmadığı halde, kullanımındaki ekskavatör araç ile toprak kazarak 12 kamyon toprak taşıdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.E.(E-39) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa’da “kasti hasar ve polisi darp görevinden men”: İki tutuklama

Gazimağusa’da “kasti hasar ve polisi darp görevinden men”den 26 yaşındaki kadın ile 61 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.30 sıralarında, Hasan Barbaçolli Sokak’ta meydana gelen trafik kazası sonrasında, A.K.(K-26) ile Z.K. (E-61), N.S.(E-23) ile tartıştı.

Tartışma sırasında, A.K. trafik kazasıyla ile ilgili soruşturma yapmaya gelen polis memurunun yüzüne yumruk vurup darp ederek görevinden men etti. Taktığı gözlüğün de kırılmasına sebep oldu. Z.K. ise olaya müdahale etmeye gelen polis memurunu iterek darp edip görevinden men etti. A.K. ve Z.K. tutuklandı.

- Gazimağusa’da “sarhoşluk ve rahatsızlık” : Bir kişiye tutuklama

Dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yerde, M.Ç. (E-40) 140 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı, tutuklandı.

-Lefkoşa’da 2 gram kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişiye tutuklama

Dün, Yenişehir’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, D.N.’nin (E-24) evinde arama yapıldı. Aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet öğütücü ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipo emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutulandı.