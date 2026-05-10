09.05.2026 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Rifat ÇAĞIN (E-44) 165 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki park halinde bulunan KKK 798 plakalı salon araç ile geri geri dikkatsiz şekilde hareket ettiği sırada, gerisinde park halinde bulunan JV 985 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KKK 798 plakalı araç sürücüsü Rifat ÇAĞIN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.