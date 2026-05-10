Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 12 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından 328 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç ise trafikten men edildi ve iki sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“111’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 31’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak ve 130’u diğer.”