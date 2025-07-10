Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de dün saat 16.30 sıralarında trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuşturucu tespit edildi.

Sarı Taşlar mevkiinde, polis tarafından yasal hız sınırını aştığı gerekçesiyle durdurulan araçta bulunan iki şahsın şüpheleri hareketleri sonucu üzerlerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Araç sürücüsü M.A.D.A. (E-21) ve araçta yolcu olarak bulunan H.M.F.H.E. (E-21) tutuklandı.