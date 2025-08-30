(Kamalı Haber)- KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu Henry Odion Edepio, Nijerya uyruklu Wisdım Prince Mebem, Nijerya uyruklu Mustapha Olayiwola, Sudan uyruklu Mohamed Alnoor Essa Abdalla, Nijerya uyruklu Elijah Omare, Zimbabve uyruklu Shumirai Kundishora Mashonganyika, Zimbabve uyruklu Tapıwa Aggrey Kamusasa ve Nijerya uyruklu Destiny Tochukwu Okwueze mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Portakal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29.08.2025 tarihinde saat 13.10 sıralarında Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’ne bağlı ekiplerin devriye yaptığı sırada muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde, Henry Odion Edepio’nun 30.09.2024 tarihinden itibaren 273 gün, Wisdım Prince Mebem’in 04.12.2022 tarihinden itibaren 999 gün, Mustapha Olayiwola’nın 03.06.2021 tarihinden itibaren 1548 gün, Mohamed Alnoor Essa Abdalla’nın 17.03.2022 tarihinden itibaren 530 gün, Elijah Omare’nin 30.09.2023 tarihinden itibaren 639 gün, Shumirai Kundishora Mashonganyika’nın 30.09.2024 tarihinden itibaren 273 gün, Tapıwa Aggrey Kamusasa’nın 30.09.2024 tarihinden itibaren 273 gün ve Destiny Tochukwu Okwueze’nin 15.06.2023 tarihinden itibaren 806 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, muhaceret durumlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığıyla yazışma yapılacağını kaydetti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri de başlatacaklarını söyleyerek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.