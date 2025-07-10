- Ortaköy’de çalıştığı iş yerinden 5 bin dolar çaldı

Ortaköy’de çalıştığı iş yeri adına aldığı 5 bin ABD dolarını zimmetine geçiren şahıs tespit edildi.

B.U.(E-32), 4 Temmuz tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir şirketten iş yeri adına aldığı parayı muhasebeye teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa Zahra Sokak’ta dün gece geç saatlerde sarhoş olan bir kişi çevreye rahatsızlık verdi.

287 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Y.D. (E-26), suçüstü yakalanarak tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edildi. Söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılarak, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- 15 yaşındaki Melek İrem Güner bulundu

Kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Melek İrem Güner bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.