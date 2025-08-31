(Kamalı Haber) – Ülkemize yasadışı yollardan giriş ve çıkış yaptıkları tespit edilen zanlılar MD Shohag Mridha ve Ali Uzar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polisler zanlı MD Shohag Mridha’nın 30 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek Güney Kıbrıs’tan 2025 Yılı Ağustos Ayı başlarında hatırlamadığı bir yerden 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Edip geldiğini ve ülkesine gitmek istediğini beyan etmesi üzerine suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Ali Uzar’ın ise henüz tespit edilemeyen bir yerden Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip gizlice KKTC toprakları dışına çıkarak Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve daha sonra 30 Ağustos 2025 tarihinde Beyarmudu Polis Karakolu ekiplerince ara bölgede şüpheli bir vaziyette tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis meselelerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini zanlıların nerden ve nasıl geçtiklerinin araştırılacağını ayrıca zanlılara yardım eden birinin olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.