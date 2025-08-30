(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ve Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu ülkeye bir iş insanını vurmaya gelen tetikçi ler Alper Yıldırım , Muhammed Ali Kalan ila onlara silah temin eden Mutlu Töre ve Kadir Kıcık tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görevli polis memuru Doğucan Kırgeç, Alper Yıldırım , Muhammed Ali Kalan , Mutlu Töre ve Kadir Kıcık'ın ' Kanunsuz Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alman bilgi üzerine Lefkoşa' da faalliyet gösteren Jack bir offlince içerisinde müşteri olarak bulunan Türkiye'de sakinler Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada Alper Yıldırımın tasarrufunda bir adet markası ve seri numarası olmayan 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde 5 adet 7.65 mm çapında mermi bulunan jarjor bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis,Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan'ın suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların yapılan sorgusunda tabancayı kendilerine atılan konum ve video ile Sütlüce köyünde bulunan mezarlıktan gidip aldıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis,mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada tabancayı 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyünde bulunan mezarlık içerisine Mutlu Töre ve Kadir Kıcık isimli şahısların bıraktığını ve akabinde Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan'ın mezarlığa giderek aldıklarını açıkladı. Polis,aynı gün Töre ve Kıcık'ın tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını açıkladı. Polis,Töre ve Kıcık'ın mezarlığa gitmediklerini söylediklerini ancak yapılan soruşturma sonucu 26 Ağustos tarihinde mezarlığa gittiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlılar Yıldırım ve Kalan'ın birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis,' Meselemiz ciddi bir mesele olup meseleye bağlantısı bulunduğu düşünülen aranan şahıslar vardır. Bu aşamada tahkikatımız yeni başlamış olup ahnması gereken ifadeler, ve alınacak ifadeler sonucunda yeni tutuklamalar yapılması olasılığı mevcuttur.

Tüm zanlıların tahkikatın selameti ve titizlikle yürütülmesi adına 3 gün sure ile tutuklu kalmasını talep ederim' dedi.

Savcı Hasan Boşnak ,polise zanlılarla ilgili soru yöneltti. Polis, zanlı Yıldırım ile Kalan'ın verdikleri gönüllü ifadenin itiraf içerikli olduğunu, ilk kez ülkeye turist vizesi ile bir iş insanını vurmaya geldiklerini söylediklerini ,Yıldırımın tetikçi, Kalan'ın gözcü olduğunu açıkladı. Savcı Boşnak silahın teminiyle ilgili de soru yöneltti etltti. Polis, silahın bulunduğu konumun zanlı Kalan'ın telefonuna atıldığını, videodaki gibi Pepsi şişesinin altına saklanan silahı alıp, Yıldırım'a verdiğini söyledi.

Savcı Hasan Boşnak, son zamanlarda benzer suçlarda artış olduğunu, toplumda tedirginlik yarattığını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen Yıldırım ile Kalan sessiz kalırken, zanlılar Töre ve Kıcık'ın avukatı muvekklerinin mezarlığa gitmediğini ve oraya silah bırakmadığını söyledi. Polis, iki zanlının mezarlığa gittiğine dair ellerinde kamera görüntü olduğunu açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.