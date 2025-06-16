Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, karne gününde, hükümetin sınıfta kaldığını savundu.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “başta Çalışma Bakanı olmak üzere tüm bakanların sıfır aldığını” ileri sürdü. Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu dönemde tüm bakanlara gerçekleşen hayat pahalılığının cebimizden çıkan para olduğunu ve verildiği zaman tekrardan başa döndüğümüz öğretmeye çalıştık. Ancak bunu öğrenemediler. Öğrenemedikleri için asgari ücretle geçinenler, geçmişteki alım gücünden dahi geriye gitti. Hükümet bu dönemde fiyatları bile denetleyemedi. O yüzden maalesef başta çalışma Bakanı olmak üzere ve tüm bakanlarla birlikte hükümet sınıfta kalmıştır. Karne notları sıfırdır.”