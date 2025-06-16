Mutluyaka’da Gece Yarısı Korkutan Yangın: Ev Kül Oldu

Ergün Yahat

Mutluyaka'da dün gece saat 00:25'te Halil Şafaklı’ya ait evde, mutfak bölümünde çıkan yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında ev sahipleri Halil Şafaklı ve eşi, yatak odasında uyuyordu. Alevleri fark eden çift, son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.